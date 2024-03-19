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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بكاميرا 108 ميجابكسل وسعر تحت 10 آلاف جنيه..اشتري موبايل Note 40 الجديد

بكاميرا 108 ميجابكسل
بكاميرا 108 ميجابكسل وسعر تحت 10 آلاف جنيه..اشتر

أطلقت شركة Infinix السلسلة الجديدة Note 40 عالميًا في Sepang، حيث تقدم إجمالي أربعة طرازات عبر التشكيلة. تتكون السلسلة من هاتف Note 40 العادي، و 40 Pro، و 40 Pro 5G، و 40 Pro Plus 5G.

جميع الهواتف مزودة بشريحة شحن Cheetah X1 الداخلية الخاصة بالعلامة التجارية وتأتي مع نظام تشغيل XOS 14 بناءً على Android 14.

دعونا نبدأ أولاً بنماذج الجيل الخامس 5G في المجموعة، وهما Note 40 Pro 5G و 40 Pro Plus. كلا الهاتفين متشابهان إلى حد كبير في المواصفات مع اختلافات بسيطة فقط وهي البطارية وسرعة الشحن وكمية ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). يتميز كلاهما بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة وبدقة 1080p مع معدل تحديث 120 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة، وزجاج Corning Gorilla بالإضافة إلى تصنيف IP53 للحماية.

في الداخل، يعملان على معالج MediaTek Dimensity 7020 مقترنًا بـ 256 جيجابايت من التخزين، و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي لهاتف 40 Pro 5G، و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي لهاتف 40 Pro Plus.

للتصوير، تتميز إصدارات الجيل الخامس 5G بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع مثبت بصري OIS ومستشعران ثانويان في الخلف، بينما تحتوي الشاشة على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل. يوفر هاتف 40 Pro Plus بطارية بقوة 4600 مللي أمبير مع شحن 100 وات، بينما يحصل هاتف 40 Pro 5G على سعة أكبر تبلغ 5000 مللي أمبير مع شحن 45 وات. كما أنها تدعم الشحن العكسي بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقوة 20 وات باستخدام تقنية MagCharge.

بالنسبة للهاتفين اللذان يعملان بشبكات 4G فقط، فإن هاتفي Note 40 و 40 Pro 4G مزودان بنفس شاشة الطرازين المخصصين للجيل الخامس 5G ولكنها تعمل بمعالج MediaTek Helio G99 Ultimate الأقل قوة. كلاهما يأتيان مع 256 جيجابايت من التخزين، لكن هاتف 40 Pro 4G يحصل على ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بينما يقتصر الطراز الأساسي على 8 جيجابايت فقط من الذاكرة العشوائية. للحماية، يحتويان على زجاج Corning Gorilla وتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء.

يحصل هاتف Note 40 فقط على مستشعر واحد بدقة 108 ميجابكسل في الخلف بينما يشتمل هاتف 40 Pro 4G على كاميرا بدقة 108 ميجابكسل مع مثبت بصري OIS بالإضافة إلى مستشعرين إضافيين بدقة 2 ميجابكسل. كلا الهاتفين مدعومان ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير، لكن تم تخفيض سرعة الشحن إلى 70 وات لهاتف 40 Pro 4G و 45 وات لهاتف Note 40، على الرغم من الحفاظ على سرعة الشحن اللاسلكي 20 وات.

تم تزويد جميع الطرازات الأربعة بما يسمى بـ "هالة نشطة" LED في الخلف، والتي تُستخدم للإشعارات ومؤشرات الشحن والمزيد. أما بالنسبة إلى سعر سلسلة Note 40، فيبدأ من 200 دولار أمريكي تقريبا.

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