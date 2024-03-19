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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

20 صورة ترصد انتظام الدراسة في المدارس اليوم رغم التقلبات الجوية

انتظام الدراسة في
انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظمت اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 ، الدراسة في جميع المدارس ، على الرغم من تقلبات الطقس التي سيطرت على محافظات مصر بشكل مفاجئ خلال الساعات الأخيرة .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد انتظام سير الدراسة وإلتزام الطلاب والمعلمين بالحضور في مدارس القاهرة الجديدة بدون أي تأثر بالتقلبات الجوية التي تشهدها مصر حاليا.

وكانت قد تعرضت محافظات الجمهورية خلال الساعات الأخيرة لحالة من التقلبات الجوية المفاجئة، حيث عادت الأجواء الشتوية وسقطت الأمطار بشكل كثيف في جميع محافظات مصر.

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من حالة الطقس مؤكدةً وجود سحب ركامية كثيفة على عدد من محافظات الجمهورية.

توقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

وأشارت صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والقوية والركامية والممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى (القاهرة والقليوبية والجيزة) وشمال الصعيد (بني سويف)، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية مما يؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
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