أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

تعطيل الدراسة يثير الكثير من التساؤلات والاستفسارات من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وخاصة عندما تتعرض هذه المناطق لظروف جوية غير مستقرة. وفي هذا السياق، تم التحدث مع مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة للتأكد من قرار تعطيل الدراسة يوم الثلاثاء.

