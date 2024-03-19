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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

صور ارشيفية
صور ارشيفية

 تعطيل الدراسة يثير الكثير من التساؤلات والاستفسارات من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وخاصة عندما تتعرض هذه المناطق لظروف جوية غير مستقرة. وفي هذا السياق، تم التحدث مع مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة للتأكد من قرار تعطيل الدراسة يوم الثلاثاء.
 

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