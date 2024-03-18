جدول امتحانات مارس 2024 جميع المحافظات .. وحقيقة تعطيل الدراسة بسببه

بدأت المديريات والإدارات التعليمية والمدارس في إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2024 عبر الصفحات الرسمية الموجودة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك .

ووفقا لصور جدول امتحانات شهر مارس 2024 المعلنة ، تنطلق امتحانات شهر مارس 2024 في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري .

جدول امتحانات شهر مارس 2024 .. هل تتولى التعليم وضعه بشكل موحد لجميع المحافظات ؟

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قيامها بوضع جدول امتحانات شهر مارس 2024 بشكل موحد لجميع المحافظات .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مهمة وضع جدول امتحانات شهر مارس 2024 تتولاها المديريات والإدارات التعليمية والمدارس.

3 اختبارات شهرية في كل فصل دراسي

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن عقد 3 اختبارات شهرية في كل فصل دراسي : الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي وتكون على مستوى المدرسة، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من الفصل الدراسي وتتكون على مستوى المدرسة.



وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة للاختبار الثالث فيكون اختبار نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في منهج الفصل الدراسي بأكمله.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطالب في سنوات النقل يكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.

لا تعطيل للدراسة أثناء امتحانات شهر مارس

وفقا لتعليمات و قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعقد امتحانات شهر مارس 2024 في جزء من الحصة ، حيث شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يتم إجراؤها بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيلا للعملية التعليمية.

ويقوم بوضع امتحانات شهر مارس 2024 موجه المادة بالإدارة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية ،و يتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل بدء امتحانات شهر مارس 2024.



وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب المدارس من الغياب أثناء امتحانات شهر مارس 2024 ، مع التأكيد على منع حيازة التليفون المحمول خلال فترة امتحانات شهر مارس 2024.

جدول امتحانات شهر مارس 2024

جدول امتحانات شهر مارس 2024

جدول امتحانات شهر مارس 2024

جدول امتحانات شهر مارس 2024

جدول امتحانات شهر مارس 2024

جدول امتحانات شهر مارس 2024

جدول امتحانات شهر مارس 2024

جدول امتحانات شهر مارس 2024

جدول امتحانات شهر مارس 2024

جدول امتحانات شهر مارس 2024

جدول امتحانات شهر مارس 2024