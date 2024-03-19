13 هدفًا في 13 مباراة.. صلاح يفك عقدة مانشيستر يونايتد على طريقته الخاصة

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: ”13 هدفًا في 13 مباراة.. محمد صلاح يفك عقدة مانشيستر يونايتد على طريقته الخاصة".

13 هدفًا في 13 مباراة

تألق النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول منذ بداية مشواره معه ولكن لمدة موسمين هز فيهما شباك الجميع ما عدا مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي وأصبح الشياطين الحُمر عقدته.



ولكنه في 5 مواسم فقط تحول إلى عقدة مانشستر يونايتد وليس العكس كما كان الوضع إذ بات أول لاعب في تاريخ كرة القدم يهز شباك مانشستر يونايتد 5 مرات متتالية على ملعبه أولد تافورد.



كما تحول اليونايتد إلى أكثر نادي ينجح صلاح في هز شباكه بـ 13 هدفًا في 13 مباراة ليتحول إلى كابوس اليونايتد بعدما كان الأخير عقدته.