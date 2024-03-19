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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيروس خطير يصيب الدواجن..الخدمات البيطرية تكشف الحقيقة

الدواجن
الدواجن

قال إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الخدمات البيطرية، إن هناك  شائعات حول انتشار فيروس يصيب الدواجن، ولكننا أخذنا الأمر على محمل الجد وتأكدنا من سلامة الدواجن.

وأضاف إيهاب صابر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أننا لم نتلقى أي بلاغات عن تلك الظاهرة، ولكننا تلقينا إشاعات ليس لها أساس من الصحة.  

وأوضح أننا لا نعطى أي تصريح للمزارع الدواجن، دون وجود إجراءات وتعليمات عالمية، متابعا: الفترة الماضية شهدت انخفاض في أسعار الدواجن، خاصة بعد الإفراج عن الأعلاف والمستلزمات.

واسترسل: نهتم بجودة المنتج وسعره والكفاءة وتحصين الدواجن، مشددا على أن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر معنية بالرقابة على كل ما يخص المنتج الحيواني في مختلف المحال.

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