بعد أنباء نفوقها.. منتجي الدواجن يكشف موعد انخفاض أسعارها بالأسواق

تذبذب كبير في أسعار الدواجن بالأسواق مابين ارتفاع وانخفاض الأسعار ، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الأعلاف والذي يشكل 70% من تكلفة الدواجن ، حيث تنخفض الأعلاف يوما بعد يوم نتيجة توافر النقد الأجنبي.

موعد انخفاض الدواجن



وكشف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن عن الموعد الحقيقي لانخفاض أسعار الدواجن ، حيث قال إن الأسعار سوف تنخفض أكثر فى النصف الثانى من رمضان بعد قلة الإقبال على شراء الدواجن، كما سيشهر المواطن بانخفاض الأسعار بعد انتهاء شهر رمضان .

استقرار النقد الأجنبي

وأضاف " الزيني " خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن استقرار النقد الأجنبي هو المؤثر الأساسي فى أسعار خامات الأعلاف وبالتالى يؤثر علي أسعار الدواجن ، موضحًا أن هناك تراجع يومى فى أسعار الدواجن من 28 ألف جنيها ل 24 ألف جنيها وقابلة للانخفاض مرة أخري ، وهذا شئ جيد لإنه يشجع المربيين على زيادة الإنتاج .



وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن الدواجن تحمل جزء كبير من البروتين الحيواني فى مصر ، لافتًا إلى أن الإنتاج والإتاحية العاملان الأساسيان فى التحكم بأسعار الدواجن لإنها سلعة غير قابلة للتخزين أو الاحتكار .

وتابع قائلا: " على الرغم من انخفاض الأعلاف إلا أننا لم نشعر فى الانخفاض فى أسعار الدواجن نتيجة زيادة الإقبال على شرائها خلال شهر رمضان الكريم لإنها مازالت الملاذ الأول للمواطن بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك .

فيروس نفوق الدواجن



وقال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ، إن ماتم تداوله حول انتشار فيروس يؤدي الي نفوق الدواجن غير صحيح ومبالغ فيخطه ، لإنه من المعروف أن نسبة هلاك الدواجن فى الشتاء عالية ولكن مع تحسن الأجواء تقل نسبة النافق من الدواجن وتساعد فى زيادة الإنتاجية

وأشار "الزيني " إلي أن هناك فحص يتم على كل اللقاحات البيطرية والأمصال الواردة ، كما أننا لدينا رقابة بيطرية صارمة ، معلقا:" الأمصال متوفرة أمام المربيين" .

اكتفاء ذاتي

وأكد " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أننا لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن وهذا شئ مهم جدا فى ظل الأزمات العالمية المتتالية، مناشدا بضرورة الحفاظ على صناعة الدواجن وتعظيمها .





