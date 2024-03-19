حقيقة وجود فيروس يؤدي إلى نفوق الدواجن.. الزراعة تحسم الجدل

أكد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه لا صحة لوجود فيروس يؤدي إلى نفوق الدواجن وهذه الاخبار عارية من الصحة.

وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “ حضرة المواطن ” المذاع على قناة “ الحدث اليوم”، :" تم التنسيق بشكل فوري مع اتحاد منتجي الدواجن ونطمئن كل المربيين والمواطنين بأنه لا صحة لهذا الامر".

وتابع محمد القرش:" هناك تطور كبير في صناعة الدواجن التي تحقق فيها مصر الاكتفاء الذاتي ".

ومن جانبه، أكد الاتحاد العام لمنتجى الدواجن على أن دورات الإنتاج تسير بانتظام ولا توجد أي مشاكل صحية في تربية الدواجن، وأن نسبه الإشغال في عنابر التسمين عالية والإنتاج من الدواجن حالياً يغطي كل الإحتياجات بالرغم من معدلات الاستهلاك العالية المتزايدة والمرتبطة بالمواسم الا أن هناك استقرار في الاسواق والأسعار .