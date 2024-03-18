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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد نفي الحكومة.. عقوبة صاحب شائعة وجود فيروس يؤدى إلى نفوق الدواجن

دواجن
دواجن

أثار منشور خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بوجود فيروس يؤدى إلى نفوق الدواجن.


وزارة الزراعة تنفي


ومن جانبها نفت وزارة الزراعة وجود فيروس يؤدى إلى نفوق الدواجن وأكدت أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة.

 

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الزراعة: لا صحة لوجود فيروس يؤدى إلى نفوق الدواجن

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نفوق عجلين إثر حريق في منطقة الزرايب بمنشأة ناصر


وذكرت أنه في ضوء ما تم تداولته بعض وسائل الإعلام من وجود فيروس يصيب الدواجن ويؤدى إلى نفوقها في المزارع، تنفى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والإتحاد العام لمنتجى الدواجن هذه الأخبار جملة وتفصيلا مؤكدة أنها عارية تماما عن الصحة.

وأهابت وزارة الزراعة وسائل الإعلام  بتحري الدقة فى نشر أي معلومات غير دقيقة تثير البلبلة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة فى توفير احتياجات صناعة الدواجن من أعلاف وأمصال ولقاحات بيطرية بالعملة الأجنبية .


عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة


نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.


ونصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.  

نفوق الدواجن فيروس وزارة الزراعة نشر الشائعات المزارع

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