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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: لا صحة لوجود فيروس يؤدى إلى نفوق الدواجن

الدواجن
الدواجن

 نفت وزارة الزراعة وجود فيروس يؤدى إلى نفوق الدواجن وأكدت أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة.

وذكرت أنه في ضوء ما تم تداولته بعض وسائل الإعلام من وجود فيروس يصيب الدواجن ويؤدى إلى نفوقها في المزارع،تنفى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والإتحاد العام لمنتجى الدواجن هذه الأخبار جملة وتفصيلا مؤكدة أنها عارية تماما عن الصحة.

وأكد الاتحاد العام لمنتجى الدواجن على أن دورات الإنتاج تسير بانتظام ولا توجد أي مشاكل صحية في تربية الدواجن، وأن نسبه الإشغال في عنابر التسمين عالية والإنتاج من الدواجن حالياً يغطي كل الإحتياجات بالرغم من معدلات الاستهلاك العالية  المتزايدة والمرتبطة بالمواسم الا أن هناك استقرار في الاسواق والأسعار .

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 تحرى الدقة فى نشر أي معلومات غير دقيقة

وأهابت وزارة الزراعة وسائل الإعلام  بتحرى الدقة فى نشر أي معلومات غير دقيقة تثير البلبلة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة فى توفير احتياجات صناعة الدواجن من أعلاف وأمصال ولقاحات بيطرية بالعملة الأجنبية .

وناشدت الوزارة التواصل معها للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.

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