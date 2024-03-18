100 جنيه للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 18 مارس

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 18 مارس 2024.
أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:
أسعار الدواجن اليوم
- سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 83 جنيها للكيلو، والبيضاء تسجل 100 جنيه للكيلو.
- سعر أمهات الدواجن البيضاء 83 جنيهًا للكيلو.
- سعر الدواجن الساسو ما بين 112 و 113 جنيه للكيلو.
أسعار البيض اليوم
- تراوح سعر البيض الأبيض بين 149 و 150 جنيها
- للكرتونة، البيض الأحمر تراوح بين 149 و 151 جنيها
- للكرتونة، و البلدي 159 و 160 جنيها للكرتونة.
أسعار الكتاكيت
- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 29 و 32 جنيها.
- الكتكوت “ساسو” بين 11 و 12 جنيها.
- الكتكوت البلدي الحر بين 7.5 و 8.5 جنيه.