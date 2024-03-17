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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

الدواجن
الدواجن

يبحث الملايين عن أسعار الدواجن اليوم في مصر، بعد صعود الأسعار نتيجة زيادة الطلب مع دخول رمضان، إذ تحركت  الأسعار اليوم سابع يوم رمضان.

أسعار الفراخ

وارتفعت أسعار الفراخ ليبدأ سعر الكيلو اليوم يتراوح بين 97-98 جنيها في المزرعة بعد نحو 88 جنيها، فيما يبدأ السعر للمستهلك من 105 -120 جنيها.

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سعر كيلو البانيه

ارتفع  سعر كيلو البانيه  ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 30 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 220 جنيها لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 190 جنيها قبل عدة أيام.

سعر كيلو البانيه

سعر كيلو الفراخ اليوم

تحركت أسعار الدواجن اليوم، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 100 جنيها في المحلات بعد نحو 120 -125 الأيام الماضية لدى المحلات.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 97-98  جنيه في المزرعة، و 105 وقد يصل إلى 120 جنيه للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 125-135 جنيها للكيلو.
  •  الدواجن الساسو: 125-130جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 110- 130 جنيهًا للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 205 -250 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 150 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 70-75 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 50-65 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء : 83 جنيهًا في المزرعة، و90 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة  البيض الأحمر.. وجاء كالتالي: 

  • سعر كرتونة الأحمر 148 جنيها في المزرعة.
  • تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 155-160 جنيها.
 البيض 

أسعار البيض الأبيض

  • سعر كرتونة البيض الأبيض 147 جنيها.
  • تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 152 جنيها.
  • سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 162 جنيها للمستهلك.
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