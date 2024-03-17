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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع قوي في أسعار الدواجن البيضاء اليوم

صدى البلد

بدأت أسعار الدواجن اليوم الأحد 17-3-2024 في التراجع بقوة عقب ارتفاعها خلال الفترة الماضية مع زيادة الطلب مع بداية شهر رمضان 2024.

وتشير التوقعات إلى أن سعر الدواجن ستشهد مزيد من التراجع خلال الفترة القليلة المقبلة بعد تراجعا بعد توحيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وهدوء الطلب، وتراوح سعر الدواجن البيضاء في الأسواق بين 93 و 95 جنيها للكيلو بانخفاض بلغ نحو 8 جنيهات تقريبا.

وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ نهاية الشهر الماضي.

 

وكانت أسعار الدواجن ، قد شهدت ارتفاعًا مفاجئًا خلال الفترة الماضية، حيث سجّل السعر ارتفاعًا بأكثر من 40  جنيهًا تقريبًا مقارنة بأسعار الشهر الماضي  . 

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وقال ثروت الزيني، في تصريحات تليفزيونية: لدينا اكتفاءً ذاتياً من الدواجن والبيض.

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن 75% من الأعلاف الدواجن مُرتبطة بالنقد الأجنبي، مؤكدًا أن هناك توقعات بحدوث انخفاض تدريجي للأسعار.

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وعن سعر الدواجن اليوم الأحد 17-3-2024، فسجّلت نحو 94 جنيهًا للكيلو الواحد في الدواجن البيضاء ، 115 جنيها لـ الدواجن الساسو و125 جنيها لـ الدواجن البلدي.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد في مصر، في المزارع والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 94 جنيها للكيلو.. على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق. 

سعر الوراك سجل 110 جنيهات

سعر الكبد والقوانص بـ 120 جنيهًا

كيلو الهياكل بـ 70 جنيهًا 

سعر جوز الحمام 150 جنيهًا

سعر البط بـ 150 جنيهًا 

سعر الأرانب 120 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 24 و26 ألف جنيه
  • أسعار الذرة، وصل سعر الذرة إلى 10200 جنيه .
  • وسجّل سعر الصويا اليوم 29 ألف جنيه .

سعر البيض اليوم 

تراوح سعر طبق البيض الأبيض في الأسواق  بين 155 و165 جنيهًا للطبق. 

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 155 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 165 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 160 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 165 و170 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين  107 و 108 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم 

 سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع:

  • سعر كتكوت أبيض أهالي 30 جنيهًا.
  • سعر كتكوت أبيض شركات 31 و 32 جنيهًا.
  • سعر كتكوت ساسو سجّل  13 جنيهًا.
  • سعر كتكوت بلدي 10 جنيهات.
  • سعر كتكوت رزي 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 94  جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 105 و 108 جنيهاً للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 115 جنيهات ليصل إلى المواطن بنحو 120 جنيهًا.
  • وسعر الدواجن البلدي حر  125 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

سعر الفراخ اليوم 

  • وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  78 جنيهًا للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 215 و220 جنيه للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 110 جنيهات للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر إلى عدة عوامل، منها:

زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس.

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