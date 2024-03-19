حقيقة انتشار فيروس بين الدواجن يسبب هلاكها| القصة الكاملة

انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية حول انتشار فيروس بين الدواجن مما يؤدي الي نفوقها وهلاكها وبالتالى ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق رغم انخفاض أسعار الأعلاف ، تلك التصريحات أثارت جدالا واسعا بين المواطنين مما دفع وزارة الزراعة للرد على تلك التصريحات .

نفوق الدواجن



وقال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ، إن ماتم تداوله حول انتشار فيروس يؤدي الي نفوق الدواجن غير صحيح ومبالغ فيخطه ، لإنه من المعروف أن نسبة هلاك الدواجن فى الشتاء عالية ولكن مع تحسن الأجواء تقل نسبة النافق من الدواجن وتساعد فى زيادة الإنتاجية

وأشار "الزيني " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، إلي أن هناك فحص يتم على كل اللقاحات البيطرية والأمصال الواردة ، كما أننا لدينا رقابة بيطرية صارمة ، معلقا:" الأمصال متوفرة أمام المربيين" .

اكتفاء ذاتي

وأكد " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أننا لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن وهذا شئ مهم جدا فى ظل الأزمات العالمية المتتالية، مناشدا بضرورة الحفاظ على صناعة الدواجن وتعظيمها .



وأضاف أن استقرار النقد الأجنبي هو المؤثر الأساسي فى أسعار خامات الأعلاف وبالتالى يؤثر علي أسعار الدواجن ، موضحًا أن هناك تراجع يومى فى أسعار الدواجن من 28 ألف جنيها ل 24 ألف جنيها وقابلة للانخفاض مرة أخري ، وهذا شئ جيد لإنه يشجع المربيين على زيادة الإنتاج .



أسعار الدواجن

وأوضح أن الدواجن تمثل جزء كبير من البروتين الحيواني فى مصر ، لافتًا إلى أن الإنتاج والإتاحية العاملان الأساسيان فى التحكم بأسعار الدواجن لإنها سلعة غير قابلة للتخزين أو الاحتكار .

وتابع قائلا: " على الرغم من انخفاض الأعلاف إلا أننا لم نشعر فى الانخفاض فى أسعار الدواجن نتيجة زيادة الإقبال على شرائها خلال شهر رمضان الكريم لإنها مازالت الملاذ الأول للمواطن بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك .

موعد انخفاض الدواجن

وكشف الدكتور ثروت الزيني عن الموعد الحقيقي لانخفاض الأسعار ، حيث قال إن الأسعار سوف تنخفض أكثر فى النصف الثانى من رمضان بعد قلة الإقبال على شراء الدواجن، كما سيشهر المواطن بانخفاض الأسعار بعد انتهاء شهر رمضان .



ومن جانبها ، نفت وزارة الزراعة وجود فيروس يؤدى إلى نفوق الدواجن وأكدت أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة.

وذكرت أنه في ضوء ما تم تداولته بعض وسائل الإعلام من وجود فيروس يصيب الدواجن ويؤدى إلى نفوقها في المزارع،تنفى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والإتحاد العام لمنتجى الدواجن هذه الأخبار جملة وتفصيلا مؤكدة أنها عارية تماما عن الصحة.

دورات الإنتاج تسير

وأكد الاتحاد العام لمنتجى الدواجن على أن دورات الإنتاج تسير بانتظام ولا توجد أي مشاكل صحية في تربية الدواجن، وأن نسبه الإشغال في عنابر التسمين عالية والإنتاج من الدواجن حالياً يغطي كل الإحتياجات بالرغم من معدلات الاستهلاك العالية المتزايدة والمرتبطة بالمواسم الا أن هناك استقرار في الاسواق والأسعار .