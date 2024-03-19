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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

صدى البلد

تتراجع أسعار الأعلاف بشكل يومى مما يكون له أثر إيجابي فى أسعار الدواجن ، حيث انخفضت الأعلاف من 28 ألف جنيها ل 24 ألف جنيها وقابلة للانخفاض مرة أخري ، وهذا مؤشر  جيد لإنه يشجع المربيين على زيادة الإنتاج.


أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار  الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى  لتسجل سعر 100 جنيها بعد أن كان سعرها 105 جنيهًا منذ أيام قليلة ، وتصل إلى المستهلك بسعر 116 جنيها،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 83 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها.


وانخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" حيث سجلت حوالي 110 جنيها بعد أن سجلت أمس 114 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 83 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر  90 جنيهًا

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 200 ل  250 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة.


كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 105 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.


أسعار البيض

 

•  وانخفض سعر البيض ليتراوح سعر كرتونة الأحمر من  140 ل 145 جنيهًا  .


• وسعر كرتونة البيض الأبيض 138 ل 145 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 150 جنيها.

 

نفوق الدواجن 


نفت وزارة الزراعة وجود فيروس يؤدى إلى نفوق الدواجن وأكدت أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة.

 

فيروس يصيب الدواجن

وذكرت أنه في ضوء ما تم تداولته بعض وسائل الإعلام من وجود فيروس يصيب الدواجن ويؤدى إلى نفوقها في المزارع،تنفى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والإتحاد العام لمنتجى الدواجن هذه الأخبار جملة وتفصيلا مؤكدة أنها عارية تماما عن الصحة.

وأكد الاتحاد العام لمنتجى الدواجن على أن دورات الإنتاج تسير بانتظام ولا توجد أي مشاكل صحية في تربية الدواجن، وأن نسبه الإشغال في عنابر التسمين عالية والإنتاج من الدواجن حالياً يغطي كل الإحتياجات بالرغم من معدلات الاستهلاك العالية  المتزايدة والمرتبطة بالمواسم الا أن هناك استقرار في الاسواق والأسعار .

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