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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحريات تكشف سبب حريق كافيه شهير بالدقي

صدى البلد

رجحت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم الدقي بمديرية أمن الجيزة في واقعة نشوب حريق داخل كافيه شهير أن ماسا كهربائيا بإحدى الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.

 

تلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل كافيه شهير بجوار نادي الصيد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

 

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وبعمل التحريات تبين أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حريق كافيه شهير حريق حريق كافيه الدقي النجدة

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