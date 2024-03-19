عادات وتقاليد متنوعة.. أجواء رمضانية مميزة في تونس.. فيديو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "عادات وتقاليد متنوعة.. أجواء رمضانية مميزة في تونس".

وقال التقرير: "رمضان، ضيف كريم يجلب معه للتونسيين أجواء الفرح والاحتفال والكثير من البركة، ففي هذا الشهر تكون المجنية العتيقة بشكل خاص الوجهة المفضلة للجميع".

وأضاف: "تختلف عادات التونسيين في شهر الصيام حينا وتتشابه أحيانا، فاليوم مقسوم بين العمل أو الدراسة والذهاب إلى السوق للتزود بالمواد الاستهلاكية ولقاء الأصدقاء، ومن ثم إعداد مائدة الإفطار والعبادة والتجمع حول سهرة رمضانية بطعم الحلويات التقليدية والشاي والقهوة".

وتابع: "هنا في الأسواق التقليدية، يجد الجميع ما يبحث عنه سواء كان لباسا تقليدا أو موادا دينية ككتب القرآن أو السبح أو غيرها من البضائع التي تعزز الطابع الروحاني لهذا الشهر الكريم كالبخور".

واستطرد: "عندما يتحدث التونسيون عن شهر الصيام يصفون أجواءه بعبارة "نشم رائحة رمضان"، التي تنتشر في كل مكان من خلال رائحة البخور وأصناف الطعام التقليدية".

