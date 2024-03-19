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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حالته تشبه أحمد رفعت.. ماذا حدث لـ لاعب المقاولون العرب؟

صدى البلد

إصابة خطيرة جديدة على أرض الملعب بحالة مشابهة بعد سقوط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر خلال مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر، في الجولة 16 من الدوري المصري يوم 11 مارس.

سقوط اللاعب أيمن زين 

سقط اللاعب محمود أبو الفتوح مانجا خلال مران فريق المقاولون العرب، ، وكشف الدكتور أيمن زين طبيب الفريق عن تفاصيل حالته الصحية.

وقال زين أن اللاعب كان يعاني من ارتجاج في الدماغ، ما استدعى نقله إلى المستشفى ووضعه تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة.

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وأضاف الدكتور زين أنه يتوقع أن مانجا يحتاج  لفترة راحة تصل إلى 6 أيام بعد خروجه من المستشفى، حيث تشير التقارير الطبية إلى احتمالية بلع لسانه أثناء الحادث. 

وأشار الطبيب إلى أنه يجب التعامل بجدية مع هذه الحالات النادرة، وأنه ينبغي تنظيم مؤتمرات دورية لتثقيف اللاعبين والجهاز الفني حول كيفية التعامل مع الإصابات الشديدة والمحتملة.

وحذّر الدكتور زين بأن اللاعب مسئول عن نفسه وصحته، وعليه أن يلتزم بتعليمات الفريق الطبي. وشدد على أن تناول الكافيين يمكن أن يؤثر سلباً على صحة اللاعب، وقد يؤدي إلى زيادة ضربات القلب. 

وأشار إلى أن تجاوز اللاعب للتعليمات الطبية قد يعرضه للإيقاف وتأثير سلبي على مسيرته الرياضية.

حالة اللاعب أحمد رفعت 

ما زال اللاعب أحمد رفعت تحت الرعاية والملاحظة الطبية، بعد واقعة سقوطه في مباراة الاتحاد السكندري، وقال صلاح عقدة مراسل قناة أون تايم سبورتس: "هناك تحسن في حالة أحمد رفعت وتحديدا وظائف الكبد".

وكشف أن الأطباء فضلوا بقاءه في حالة التخدير كي لا يبذل جهدا كبيرا، وأنه ضغط على يد الطبيب. بعدما وصل للمستشفى مصابا بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب وغير مستجيب للصدمات الكهربائية.

الاتحاد السكندري إصابة خطيرة الدوري المصري أحمد رفعت حالة اللاعب أحمد رفعت

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