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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حمو بيكا ينفعل على حسن شاكوش ورد فعل غريب من عمر كمال.. شاهد

حمو بيكا وعمر كمال
حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش

نشر حمو بيكا مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك والذى يظهر فيه حسن شاكوش وهو يقدم أغنية "فوق" للمطربة أصالة وكان بصحبتهما عمر كمال.

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وانفعل حمو بيكا على حسن شاكوش بسبب الأغنية وقال له : فوقت يا حسن كفاية.

بينما أشاد عمر كمال بصوت حسن شاكوش قائلا : أنت بتحب تحبطه ليه، أقسم بالله أجمد من أصالة.

حمو بيكا 

وقد علق مطرب المهرجانات حمو بيكا على حلقته مع رامز جلال، في برنامج رامز جاب من الآخر .

وكتب بيكا عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "أنا واخواتي بعد ما فرجنا علينا الناس كلها ".

ووقع مؤديا المهرجانات حمو بيكا وكزبرة، ضحايا مقلب رامز جلال، “رامز جاب من الآخر”، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد.

وخلال أحداث المقلب، صرخ حمو بيكا وكزبرة، بعد مواجهة نعامة رامز جلال.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي

حسن شاكوش حمو بيكا عمر كمال أصالة أغنية فوق

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حمو بيكا ينفعل على حسن شاكوش ورد فعل غريب من عمر كمال.. شاهد

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