عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع "مستقبل وطن".. محافظ سوهاج يتفقد معرض أهلا رمضان بحي غرب

صدى البلد

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، معرض "أهلا رمضان" بشارع المخبز الآلى بجوار مقر إدارة مرور سوهاج، بنطاق حي غرب سوهاج، وذلك بالتعاون بين حزب  مستقبل وطن، ومديرية التموين، والوحدة المحلية لحي غرب سوهاج.

ويهدف المعرض لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك بتخفيضات تصل إلى ٣٠% على السلع المعروضة، ومنها السكر، والأرز، والزيوت، والمكرونة، واللحوم البلدي، والأسماك الطازجة.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن العمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات، وبالأسعار المناسبة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

خلافات الجيرة تشعل مشاجرة في سوهاج.. وتصيب 4 أشخاص

اشتعال النيران في سيارة ملاكي بصحراوي سوهاج الشرقي.. ماذا حدث ؟

محافظة سوهاج

رافق المحافظ خلال تفقده للمعرض اللواء محمد مصطفى أمين عام حزب مستقبل وطن بسوهاج، وإسلام نورالدين الأمين العام المساعد، ومنى مازن الأمين العام المساعد، والنائب أحمد عواجة عضو مجلس النواب، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره للدور المجتمعي الذي تقوم به الأحزاب السياسية، بالتعاون مع الحكومة لزيادة المعروض من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلي افتتاح معارض " أهلا رمضان " بمخلتف مراكز المحافظة.

ولفت إلى إصدار توجيهات لجميع رؤساء الوحدات المحلية، ومديرية التموين بالتوسع في إقامة معارض أهلا رمضان والشوادر، ومنافذ بيع السلع الغذائية بكافة قرى ومدن المحافظة، وزيادة كميات المعروض بها لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

IMG-20240319-WA0015
IMG-20240319-WA0015
IMG-20240319-WA0010
IMG-20240319-WA0010
IMG-20240319-WA0011
IMG-20240319-WA0011
IMG-20240319-WA0013
IMG-20240319-WA0013
IMG-20240319-WA0006
IMG-20240319-WA0006
IMG-20240319-WA0008
IMG-20240319-WA0008
IMG-20240319-WA0005
IMG-20240319-WA0005
IMG-20240319-WA0007
IMG-20240319-WA0007
سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج اهلا رمضان التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن لاعبي الأهلي والزمالك

تحذير عاجل جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن التقلبات الجوية.. فيديو

موضوعات متعلقة

ميكانيكي يتعدى على جارته الستينية بسلاح أبيض في سوهاج

ترشيحاتنا

معيط: تدفقات النقد الأجنبي ستتجاوز 20 مليار دولار بعد الاتفاق مع صندوق النقد

قرار عاجل من النيابة في حريق لوكيشن مسلسل الفنان ياسر جلال

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

تراجع أسعار الذهب والفضة اليوم.. تعرف على آخر المستجدات

السيسي يهنئ بوتين لإعادة انتخابه لفترة جديدة في رئاسة روسيا

خطوة بالاتجاه الصحيح.. الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أوروبي يفرض عقوبات على المستعمرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلام التوسع.. كيف فشل نابليون في حصار عكا؟ تفاصيل مدهشة

خلاص هنصيف.. طبيب يكشف موعد تغيير الملابس الشتوية للأطفال

اقتصادية جدا.. طريقة عمل شاورما بأسرار المحلات

صغرت 20 سنة.. صابرين بفستان يكشف عن خسارة وزنها تثير الجدل على إنستجرام

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. شاهد الإعلان التشويقى لـ بدون سابق إنذار

هشام ماجد يكشف سر تركه العمل فى مجال الهندسة

حمو بيكا ينفعل على حسن شاكوش ورد فعل غريب من عمر كمال.. شاهد

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ