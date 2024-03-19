بالتعاون مع "مستقبل وطن".. محافظ سوهاج يتفقد معرض أهلا رمضان بحي غرب

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، معرض "أهلا رمضان" بشارع المخبز الآلى بجوار مقر إدارة مرور سوهاج، بنطاق حي غرب سوهاج، وذلك بالتعاون بين حزب مستقبل وطن، ومديرية التموين، والوحدة المحلية لحي غرب سوهاج.

ويهدف المعرض لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك بتخفيضات تصل إلى ٣٠% على السلع المعروضة، ومنها السكر، والأرز، والزيوت، والمكرونة، واللحوم البلدي، والأسماك الطازجة.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن العمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات، وبالأسعار المناسبة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

محافظة سوهاج

رافق المحافظ خلال تفقده للمعرض اللواء محمد مصطفى أمين عام حزب مستقبل وطن بسوهاج، وإسلام نورالدين الأمين العام المساعد، ومنى مازن الأمين العام المساعد، والنائب أحمد عواجة عضو مجلس النواب، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره للدور المجتمعي الذي تقوم به الأحزاب السياسية، بالتعاون مع الحكومة لزيادة المعروض من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلي افتتاح معارض " أهلا رمضان " بمخلتف مراكز المحافظة.

ولفت إلى إصدار توجيهات لجميع رؤساء الوحدات المحلية، ومديرية التموين بالتوسع في إقامة معارض أهلا رمضان والشوادر، ومنافذ بيع السلع الغذائية بكافة قرى ومدن المحافظة، وزيادة كميات المعروض بها لتلبية كافة احتياجات المواطنين.