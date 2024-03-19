جنازة الرهبان الثلاثة شهداء جنوب أفريقيا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية |صور

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، صلوات تجنيز على الرهبان الثلاثة شهداء جنوب إفريقيا، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

البابا تواضروس

صلاة تجنيز الرهبان الثلاثة

وتوافد عدد كبير من الاساقفة والكهنة والقمامصة والمسيحيون إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للمشاركة في صلوات تجنيز الرهبان الثلاثة.

وكانت قد وصلت جثامين الرهبان الثلاثة القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، لتأدية الصلاة على أرواحهم ودفنهم بدير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا.

ولقي الرهبان الثلاثة وهم الأنبا تكلا الصموئيلي والراهب يسطس أفاماركوس والراهب مينا أفاماركوس مصرعهم في دير القديس مارمرقس الرسول والأنبا صموئيل المعترف الثلاثاء الماضي، جراء عمل إجرامي.