عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالكاتدرائية بالعباسية.. بدء صلاة الجنازة على الرهبان الثلاثة شهداء جنوب إفريقيا

صلاة تجنيز الرهبان
صلاة تجنيز الرهبان الثلاثة

بدأت منذ قليل صلاة التجنيز على الرهبان الثلاثة شهداء جنوب إفريقيا، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

صلاة التجنيز 

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الصلاة مع مجموعة كبيرة من أساقفة المجمع المقدس، وخورس الالحان.

وكانت قد وصلت جثامين الرهبان الثلاثة القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، لتأدية الصلاة على أرواحهم ودفنهم بدير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا.

txt

الكنيسة تعلن موعد ومكان صلاة تجنيز الرهبان الثلاثة ضحايا حادث جنوب أفريقيا

txt

وداعا أيها الأحبة.. صلوات الجنازة على الرهبان المصريين الثلاثة الشهداء في جنوب إفريقيا|صور

ولقي الرهبان الثلاثة وهم الأنبا تكلا الصموئيلي والراهب يسطس أفاماركوس والراهب مينا أفاماركوس مصرعهم في دير القديس مارمرقس الرسول والأنبا صموئيل المعترف الثلاثاء الماضي، جراء عمل إجرامي.

البابا تواضروس

الرهبان الثلاثة

وكانت ألقت الشرطة في جنوب إفريقيا القبض على رجل يدعى سعيد بساندا يبلغ من العمر 35 عاما، وراهب آخر مشتبه في تورطه بالحادث، وتم تأجيل المحاكمة إلى 22 مارس الجاري لحين توافر مترجم معتمد.

وكانت الكنيسة قد أقامت صلاة جنازة على الرهبان الثلاثة قبل عودتهم إلى مصر، حيث ترأس صلوات التجني الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا، إضافة إلى الوفد الذي أنابه البابا تواضروس الثاني لحضور الصلاة، وهم: نيافة الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بإفريقيا، ونيافة الأنبا چوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها والأب القس إليشع رزق كاهن كنيسة القديس مار مرقس بواشنطن.

txt

الكنيسة تقرر إقامة صلاة تجنيز الرهبان الثلاثة غدا الأحد بجنوب افريقيا

txt

دفنهم في مصر| البابا تواضروس : ترتيبات جنازة الرهبان الشهداء لم تتحدد

كما شارك في الصلوات مجمع كهنة إيبارشية جنوب إفريقيا والشمامسة وعدد كبير من شعب الايبارشية من الأفارقة والمصريين.

وحضر الجنازة السفير أحمد الفاضلي سفير مصر في جنوب إفريقيا، وأعضاء السفارة، وألقى السفير كلمة قدم خلالها التعزية في رحيل الرهبان الثلاثة، مشيرًا إلى تواصله المستمر مع قداسة البابا تواضروس الثاني وأنه يطلعه أولاً بأول بكافة مستجدات الوضع.

الرهبان الثلاثة شهداء جنوب إفريقيا الكاتدرائية المرقسية بالعباسية البابا تواضروس أساقفة المجمع المقدس جثامين الرهبان الثلاثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

تحذير عاجل جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن التقلبات الجوية.. فيديو

استثمارات أجنبية جديدة بـ 23 مليار دولار تهدد بانهيار عرش العملة الخضراء.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الكنيسة تعلن موعد ومكان صلاة تجنيز الرهبان الثلاثة ضحايا حادث جنوب أفريقيا

وداعا أيها الأحبة.. صلوات الجنازة على الرهبان المصريين الثلاثة الشهداء في جنوب إفريقيا|صور

ذكرى رحيل البابا شنودة الثالث|دعّم القضية الفلسطينية وأجمع المسلمين والمسيحيين على موائد الإفطار

دفنهم في مصر| البابا تواضروس : ترتيبات جنازة الرهبان الشهداء لم تتحدد

ترشيحاتنا

رئيس الموساد يعود إلى إسرائيل بعد محادثات حول صفقة الأسرى

تعهد بإعادة بناءها.. رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف: أتمنى الذهاب إلى غزة قريبا

لأول مرة منذ 17 عاما.. البنك المركزي الياباني يرفع سعر الفائدة

هاني حتحوت: نحن بحاجة إلى تصفية الأجواء بين حسام حسن ومحمد صلاح.. فيديو

أذكار ختم الصلاة.. احرص عليها في شهر رمضان

بشرى سارة للفنانين من نقابة الموسيقيين والتطبيق خلال أيام| إليك التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلام التوسع.. كيف فشل نابليون في حصار عكا؟ تفاصيل مدهشة

خلاص هنصيف.. طبيب يكشف موعد تغيير الملابس الشتوية للأطفال

اقتصادية جدا.. طريقة عمل شاورما بأسرار المحلات

صغرت 20 سنة.. صابرين بفستان يكشف عن خسارة وزنها تثير الجدل على إنستجرام

فيديو

حمو بيكا ينفعل على حسن شاكوش ورد فعل غريب من عمر كمال.. شاهد

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ