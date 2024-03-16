الكنيسة تقرر إقامة صلاة تجنيز الرهبان الثلاثة غدا الأحد بجنوب افريقيا

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إقامة صلوات تجنيز الآباء الرهبان الثلاثة، الراهب القمص تكلا الصموئيلي، والراهب يسطس آڤا ماركوس، والراهب مينا آڤا ماركوس، في مطرانية جنوب أفريقيا غدًا الأحد الساعة العاشرة صباحًا.

وأناب قداسة البابا تواضروس الثاني صاحبي النيافة الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بأفريقيا، والأنبا جوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها والأب القس إليشع رزق كاهن كنيسة القديس مار مرقس بواشنطن لحضور صلوات التجنيز.

وذكرت الكنيسة أنه سيتم إعادة الجثامين إلى مصر، عقب إنهاء إجراءات السفر، للصلاة عليهم ودفنهم في دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون.