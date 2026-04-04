قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سول : نبذل جهودا لإرسال مبعوثين خاصين للشرق الأوسط لتأمين النفط الخام
الخارجية الإيرانية: تهديدات ترامب باستهداف مواقع مدنية ترقى إلى جرائم حرب
اقتراحات برلمانية حاسمة لإغلاق الباب الخلفي للاقتصاد غير الرسمي عبر الإنترنت
كوريا الجنوبية تسمح بالابحار عبر البحر الأحمر كمسار بديل في ظل اضطرابات مضيق هرمز
مقـ.تل رئيس استخبارات الحرس الثوري فجر اليوم في هجوم أمريكي صهيوني
بعثة منتخب مصر للناشئين تعود للقاهرة اليوم بعد التأهل لأمم أفريقيا
الصحة الكويتية: 6 إصابات جراء سقوط شظايا بإحدى المناطق السكنية شمال البلاد
الدفاع الإسرائيلي: سندمر البنى التحتية الإيرانية
الطاقة الدولية تحذر الدول من تكديس الوقود خلال الحرب الإيرانية
البرهان: الشعب السوداني سينتصر ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجبر
شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الكويت: تضرر محطة للكهرباء وتقطير المياه بعد اعتداء أمس

فاطمة حياة - المتحدثة باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية
أ ش أ

قالت المتحدثة باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية فاطمة حياة "إن إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت خلال الأيام الماضية لاعتداءات أسفرت عن أضرار مادية في أحد المباني الخدمية، كما تعرضت محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه يوم أمس لاعتداء آخر؛ مما أدى إلى وقوع أضرار مادية".

جاء ذلك في كلمة للمتحدثة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، اليوم السبت، خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وأكدت حياة أن منظومتي الكهرباء والماء مستقرتان وتحت السيطرة رغم استمرار العدوان الإيراني الآثم على الكويت، مشددة على جدية الوزارة في متابعة أعمالها واستمرار جهودها لضمان استدامة عمل منظومتي الكهرباء والماء بكفاءة عالية عبر تكثيف أعمال الصيانة والتأهيل ورفع جاهزية الفرق الفنية واتباع خطة الطوارئ الشاملة على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ.

وأشارت إلى أن الوزارة أعلنت عن استئناف أعمال الصيانة الدورية لمحطات التحويل الثانوية، وهي أعمال صيانة وقائية لضمان جاهزيتها ورفع كفاءتها التشغيلية استعدادا لفصل الصيف، مبينة أن الوزارة بدأت تنفيذ تلك الأعمال منذ شهر سبتمبر الماضي وجرى إيقافها مؤقتا خلال شهر رمضان، وسيستأنف العمل بها اعتبارا من يوم غد الأحد.

وأضافت أنه سيجري توصيل مولدات متنقلة لتعويض الأحمال الكهربائية المفصولة أثناء تنفيذ أعمال الصيانة، وذلك لتقليل فترة فصل التيار الكهربائي.

وشددت الوزارة على أن الحفاظ على الموارد الوطنية مسئولية جماعية، وأن الاستخدام الأمثل للكهرباء والماء يعد ركيزة أساسية لدعم استقرار منظومتي الكهرباء والماء واستدامة الخدمات المقدمة.

الكويت محطة للكهرباء وتقطير المياه محطة للكهرباء

