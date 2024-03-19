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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الأرجنتيني.. القبض على 4 لاعبين لاتهامهم بالاعتداء على فتاة في فندق

الدوري الارجنتيني
الدوري الارجنتيني

شهد الدوري الأرجنتيني القبض على أربعة من لاعبي نادي فيليز سارسفيلد لاتهامهم بالاعتداء الجنسي بأمر من المحاكم الأرجنتينية بعد سماع أقوال صاحبة الشكوى.

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واتهمت امرأة تبلغ من العمر 24 عاما في وقت سابق من هذا الشهر المدافع برايان كوفري والمهاجم أبييل أوسوريو وحارس المرمى سيباستيان سوسا ولاعب الوسط خوسيه فلورنتين في واقعة يزعم أنها حدثت في فندق توكومان الذي أقام فيه الفريق بعد مباراة الدوري الأرجنتيني أمام أتليتيكو توكومان.

وقال خوان روبلز أحد أعضاء فريق المحاماة الخاص بالمدعية «أعلن المدعي العام أن الأشخاص الأربعة الذين حضروا هذه المحاكمة كمتهمين سيتم وضعهم في الحبس الاحتياطي».

وتابع «سيتم حرمان الأشخاص الأربعة من حريتهم على ذمة حجز قسم الجرائم ضد الأفراد في إقليم توكومان».

وأضاف دفاع المرأة أن القضية تم تصنيفها على أنها «اعتداء جنسي متعمد ومؤلم من قبل شخصين أو أكثر».

ونفى سوسا هذه المزاعم عبر حسابه على منصة «إنستجرام» في الثامن من مارس الحالي.

الأرجنتيني

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