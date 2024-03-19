توفر تمويلاً بالعملة الأجنبية.. النواب يوافق على منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بالموافقة على التعديل الثاني " لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

واستعرض وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب النائب طارق شكري، تفاصيل الاتفاق، مشيراً إلي أنه يهدف إلي إضافة مبلغ 7.5 مليون دولار أمريكي ليصل إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي إلى 72.119.611 دولار أمريكي، وكذا مد تاريخ استكمال المساعدة للمشروع حتى 30 سبتمبر 2027.

وأضاف شكري، أن اللجنة تري الموافقة علي الاتفاق نظراً لأنه يوفر تمويلاً بالعملة الأجنبية لدعم تنفيذ مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للعديد من المناطق المحرومة في محافظات صعيد مصر، وكذلك فإن هذا التعديل يقدم الدعم الفني المطلوب للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكافة محافظات الجمهورية وذلك من خلال تعاقد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع استشاري دولي لدراسة تأثير التغيرات المناخية الحالية على أداء المحطات والشبكات، وتحديد الأسباب الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات وإبداء التوصيات والخطوات الواجب اتباعها لمواجهة هذه التغيرات على أداء منظومة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.