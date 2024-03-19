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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية تطرح عددا من العمليات والمناقصات.. تفاصيل

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية عبر الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح العمليات الأتية لعدد من المزايدات والمناقصات.

وتتضمن ما يلي:

 

جلسة يوم الخميس 2024/3/21*
1-عملية إصلاح السيارات والمعدات الخاصة بالديوان العام والإدارات التابعة له والأحياء والتي تحتاج إلى عمرات جسيمة – مناقصة عامة.

تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة صلاحية السلع وثبات الأسعار في الأسكندرية

قيمة التأمين المؤقت على النحو التالي:
_مبلغ 54800 جنيه تأمين إصلاح عدد 41 سيارة
_مبلغ 9000 جنيه تأمين لإصلاح عدد 6 معدات
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

*جلسة يوم الأحد 2024/3/24*
٢. عملية توريد الأحبار بأنواعها للديوان العام والجهات التابعة له والأحياء والمديريات – مناقصة عامة.

_قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه.
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

*جلسة يوم الأربعاء 2024/3/27*
٣.عملية توريد وجبة اللبن للعاملين بمشروع إدارة المخلفات الخطرة – مناقصة عامة.

_قيمة التأمين المؤقت 7500 جنيه.
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

*يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية*.

* تليفون وفاكس/ 034234140

*يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية.

*يسدد التأمين النهائي بنسبة 5 % من قيمة التعاقد لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات.

*يمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة دون مقابل

*آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.

* تتم الإجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

الاسكندرية الحملات الرقابية الديوان العام إدارة التعاقدات المنتجات المصرية تكثيف الحملات تنظيم التعاقدات كراسة الشروط

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