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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهل كرم.. المنايفة فطروا ركاب القطار شاورما فراخ ورز بالكبدة.. صور

توزيع شاورما فراخ
توزيع شاورما فراخ علي المسافرين في المنوفية

ينظم عدد من أبناء مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية يوميا افطار للمسافرين سواء علي طريق مدينة السادات وتقديم وجبات للمسافرين في قطارات المنوفية مرورا بمدينة شبين الكوم في لمحة إنسانية تدل على أنهم أهل كرم .

ووزع عدد من الشباب شاورما الفراخ وأرز بالكبدة وأرز وتمر ومياه معدنية علي المسافرين في قطار شبين الكوم كافطار صائم، حيث تجمعوا علي محطة قطار شبين الكوم وقت الإفطار وتم توزيع الوجبات.

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وقال محمود النحاس، أحد المشاركين في افطار صائم بشبين الكوم، أنه بصحبة مجموعة من شباب العزبة العربية بمدينة شبين الكوم ينظمون حملة افطار صائم سنويا لتوزيع وجبات الإفطار والتمر والمياه علي المسافرين سواء علي طريق مدينة السادات أو علي محطة شبين الكوم.

وأضاف، أن الحملة للعام السادس علي التوالي حيث ينظمون الحملة سنويا في رمضان بالإضافة إلي عمل " قدرتين فول " وتسويتهم وتوزيعهم علي أهالي منطقتهم  بالعزبة الغربية مجانا وايضا للمارة في الشوارع بالإضافة إلي توزيع وجبات الإفطار.

وأشار إلي أنه تم تجهيز ٢٠٠ وجبة عبارة عن الأرز والفراخ وتوزيعهم علي المحتاجين  بمساعدة العشرات من أبناء المنطقة الذين يتطوعون للمشاركة سنويا في رمضان.


 

إفطار صائم العزبة الغربية المنوفية المنايفة توزيع وجبات حملة إفطار صائم قطار شبين الكوم محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم

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