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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط أمطار في المنوفية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. صور

سحب مياه الأمطار
سحب مياه الأمطار من الشوارع

شهدت محافظة المنوفية سقوط أمطار متوسطة علي عدد من مراكز المحافظة ورفع حالة الطوارئ لسحب المياه من الشوارع.

وأعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، استمرار أعمال كسح تجمعات المياه وتمركز سيارات الكسح على مدار اليوم لشفط اى تجمعات لمياه الأمطار لتيسير حركة المواطنين وحركة السيارات بالشوارع والميادين .

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وأضاف أن جميع أفرع الشركة تقوم بعمليات سحب المياه طبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ.

كما أعلن أن الشركة تقوم بتلقى أى بلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لشفطها وكسحها وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من اى تليفون ارضي او محمول.

المنوفية أمطار متوسطة تجمعات لمياه الأمطار سحب المياه سقوط أمطار متوسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظة المنوفية

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