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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأم المثالية في المنوفية : أصبت بالسرطان 3 مرات .. صور

الام المثالية في
الام المثالية في المنوفية

زغاريد امتلأت في المنزل لتهنئتها بحصولها علي لقب الام المثالية الأولي علي مستوي محافظة المنوفية والرابعة علي مستوي الجمهورية .. أميمة طلعت علي صاحبة ال64 وابنة مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية.

وقالت أميمة أنها حصلت علي بكالوريوس تجارة ودبلومة في الدراسات العليا في التنمية الإدارية ولكنها خرجت علي المعاش في سن الـ 60 كمدير إدارة بالكلية التكنولوجية بقويسنا.

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أميمة السيسي الأم المثالية بالمنوفية وميرفت غانم رائدة اجتماعية في مسابقة 2024

واضافت انها رزقت ب 3 أبناء أكبرهم احمد طبيب وانس مهندس بترول وابتهال طبيبة اسنان وتزوجت وتوفي زوجها منذ 15 عاما متأثرا بإصابته بسرطان الكبد والذي عاني منه لمدة 7 سنوات كان اصغر اولادها في الثانوية العامة.

وأشارت الام المثالية، أن الحدث الأكبر في حياتها هي وفاة والدها بعد 10 اشهر من وفاة زوجها والذي كان يدعمها معنويا وماديا لمواجهة الحياة بعد وفاة زوجها واكتشفت بعد وفاته بشهور باصابتها بسرطان في الثدي مما ادي الي استئصال الثدي الايسر لاهمالها في نفسها والاهتمام باابناءها.

وتابعت أنها فوجئت بإصابتها في عام 2021 بسرطان في الحوض وخضعت للعلاج الاشعاعي وايضا منذ شهرين فوجئت باصابتها بسرطان في الفخذ وخضعت أيضا للعلاج الكيماوي.

واوضحت أن أبناءها كانوا خير السند لها في رحلتها وكانوا أبناء مثاليين وهم من قادوها لتكون الأم المثالية.

وقدمت أميمة طلعت الشكر لكل من وقف معها في رحلتها الطويلة مع أبناءها وفي حياتها ومن ساندنها لتقاوم الحياة ومصاعبها.

الأم المثالية الأولى محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم الام المثالية المنوفية

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