أميمة السيسي الأم المثالية بالمنوفية وميرفت غانم رائدة اجتماعية في مسابقة 2024

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن فوز أميمة طلعت السيسي بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية والأول على مستوى المحافظة "كأم مثالية" ، وفوز ميرفت توفيق غانم لتميزها "كأم رائدة اجتماعية" فى مسابقة الأم المثالية لعام 2024 ، وذلك لما قدموه من تضحيات خلال رحلة عطاء مشرفة .



وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للأمهات الفائزات ، معربا عن سعادته البالغة بفوزهن وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ، موجهاً لهن تحية إعزاز وتقدير لما يقمن من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم علي الترابط والعطاء.

كما أشار المحافظ إلى أن محافظة المنوفية دائما ماتحظى بتحقيق مراكز أولى من كل عام في مسابقة الأم المثالية مما يعكس دور المرأة وحجم تضحياتها كونها عصب المجتمع والنواة الأولى لبناء الأسرة.



وأشار أبو ليمون إلى أن المرأة المصرية قد حظيت باهتمام ودعم كبير فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي إعلاء لقيمة المرأة والأم وتقديرا لدورهن فى حماية وبناء الوطن ، مؤكدا أن مصر بأكملها تفتخر وتعتز بما تحققه الأمهات وأننا جميعا ندين لجميع الأمهات والسيدات بالتقدير والامتنان لدورهن العظيم في تنشئة الأجيال ، هذا وسيقوم محافظ المنوفية باستقبال الأمهات الفائزات وتكريمهن تقديرا لهن .