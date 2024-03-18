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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود المنوفية في تذليل المعوقات الخاصة بحياة كريمة

متابعة مشروعات حياة
متابعة مشروعات حياة كريمة بالمنوفية

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنوفية في تسريع منظومة العمل وتذليل المعوقات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع لإحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجاً وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القري للمرأة المعيلة والشباب .

 

 حيث تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية والمقام على مساحة 1050م2 ويضم عدد من المكاتب (التموين ، والشئون الاجتماعية ، السجل مدني، البريد، الشهر العقاري) لضمان تأدية الخدمات للمواطنين بشكل أفضل وعلى أكمل وجه وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري.

حيث تفقد محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمكتب التموين والبريد والمركز التكنولوجي وتابع السياسة التشغيلية للمجمع ، كما استفسر عن حجم وآلية العمل ونوعية الخدمات بكل قسم وكذا الاطمئنان من المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم ، مشدداً على ضرورة الاهتمام والاعتناء بالمبنى للحفاظ على الشكل العام للمجمع لضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات بشكل أفضل.

كما تفقد المحافظ مركز تنمية طب الأسرة بقرية سبك الأحد على مساحة 1900 م2 ضمن أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة  والذي يضم " عيادات تنظيم طب الأسرة ، وصيدلية ، ومكتب صحة ، علاج طبيعي ، أسنان ، معمل ، حضانة للأطفال ، ومشغل ، إسعافات أولية ، غرف تطعيمات ومبادرات سيدات ، وغرف استشارية لتقديم المشورة للمقبلين على الزواج ، حيث أوضحت وكيل وزارة الصحة بأنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات وتوريد الأساسات ومستلزمات الفرش ، كما تم الانتهاء من الإعداد الجيد للأطقم الطبية لتشغيل المركز لتأدية الخدمة ، وأكد المحافظ على أن المبادرة الرئاسية أولت اهتماما كبيراً بقطاع الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالينا بقرى الريف ، مشيراً حرصه التام على تقديم كافة أوجه الدعم للمبادرات التي يتم تنفيذها لدعم الأسرة المصرية وتنميتها.

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التنمية المحلية محافظة المنوفيةفي حياة كريمة المبادرة الرئاسية

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