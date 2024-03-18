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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأم المثالية في المنوفية.. رائدة اجتماعية تطوعت لخدمة الأهالي وربت أشقاءها

الحاجه مرفت غانم
الحاجه مرفت غانم الام المثالية

فرحة كبيرة في منزل السيدة مرفت توفيق غانم بقرية سنتريس بمركز اشمون في محافظة المنوفية، بعد إعلان فوزها بلقب الأم المثالية كام رائدة اجتماعية علي مستوي الجمهورية.

 

وقالت مرفت غانم، إنها لم تكن تتوقع أن تحصل علي لقب الأم المثالية لأنها لم تنتظر جزاء لما قدمته علي مدار عمرها في خدمة أسرتها أو خدمة أبناء قريتها كرائدة اجتماعية.

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وأضافت أن والدتها توفت منذ ٣٥ عاما وتركت لها ٥ شقيقات وولد أصغرهم كان عمرها عامين ونصف والآخر ٥ سنوات فعكفت علي تربيتهم مع والدها الذي توفي منذ ٢٠ عاما للوصول بهم إلي بر الأمان وزواجهم، مؤكدة أنها رفضت الزواج للاطمئنان علي أشقائها وتربيتها.

 

وتابعت أنها عملت في أماكن كثيرة كصيدلية وكانت ترفض الزواج حتي تزوجت في عمر ال 30 وأنجبت طفلتها الوحيدة التي أصبحت في السنة الأخيرة من بكالوريوس طب جامعة المنوفية.

 

وأشارت الأم المثالية، إلي أن شقيقتها الصغيرة التي ربتها حصلت علي ليسانس حقوق، مؤكدة أن رؤساءها في العمل من قدموا إليها في مسابقة الأم المثالية كرائدة اجتماعية.

 

وأوضحت أنها تطوعت كرائدة اجتماعية منذ عام 1994 دون أجر أو حافز مادي لخدمة أبناء قريتها فكانت غريزة لديها خدمة المواطنين، مؤكدة ان بيتها مفتوح للجميع من الأرامل والمطلقات والجميع حيث تدربت في عام 2017 علي برنامج تكافل وكرامة.

 

وأكدت الأم المثالية، أن زوجها يعينها وفرح بحصولها علي لقب الأم المثالية، مؤكدة أن أبناء زوجها كأبنائها رغم وجود والدتهم وتربوا معها ومع شقيقتهم.

 

وتابعت أنها تلقت اتصالات كثيرة من المسئولين ومنهم اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية الذي هنئها بحصولها علي لقب الام المثالية ووعدها بتكريمها في حفل كبير بالمحافظة.

وقالت ابنتها إسراء، إنها فرحت كثيرا بحصول والدتها علي لقب الأم المثالية حيث أكدت أنها تستحق وأكثر من ذلك فقد قضت عمرها في خدمة الجميع سواء أفراد أسرتها أو أشقائها أو أهالي القرية.

وتمنت أن يرزق الله والدتها بحج بيت الله الحرام وتحقيق أمنيتها في العمرة والحج جزاء لما قدمته طوال سنين عمرها.

مسابقة الأم المثالية محافظة المنوفية لقب الأم المثالية الام المثالية أشمون في محافظة المنوفية إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

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