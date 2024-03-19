لو جايلك حوالة.. مواعيد عمل البنوك ومكاتب البريد برمضان

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد عمل البنوك ومكاتب البريد في شهر رمضان 2024م، لعمل التعاملات المالية المختلفة وخاصة الحوالات.

وتزامناً مع بدء شهر رمضان المبارك فقد أعلنت الهيئة القومية للبريد مواعيد عمل البريد المصري في شهر رمضان 2024 في جميع مكاتب البريد والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة، بالإضافة لعمل المكاتب خلال يومي الجمعة والسبت، لجانب عمل المكاتب الرئيسية في الفترات الليلية من أجل التسهيل على المواطنين وتقديم الخدمات إليهم طيلة الشهر الفضيل.

مواعيد عمل مكاتب البريد في شهر رمضان 2024

تقرر تعديل مواعيد عمل مكاتب البريد طيلة شهر رمضان المبارك؛ على مستوى الجمهورية، والتي تصل لـ4500 مكتب بريد، حيث ستبدأ الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، كما وستعمل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة بكل المحافظات في فترة العمل مسائية حتى الساعة 4 عصرًا.

مكاتب بريد تعمل بالفترات المسائية

تقرر تشغيل 109 مكاتب بريدية على مستوى الجمهورية خلال الفترة الليلية في شهر رمضان المبارك، حيث ستبدأ مواعيد العمل من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 عشرة ليلًا؛ لتيسير حصول المواطنين على الخدمات في شهر رمضان.

كما تقرر تشغيل الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يوم الجمعة من كل أسبوع.

هذا وستبدأ مواعيد العمل فيها من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا، مع تشغيل مناطق التوزيع الرئيسية طيلة فترات العمل الليلية، حيث ستبدأ مواعيد العمل بها من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ليلًا، لتوفير أفضل الخدمات للشحن السريع وتوصيل الطرود بأقصى سرعة ممكنة خلال شهر رمضان المبارك.

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024

حددت الحكومة مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2024، حيث تقوم الحكومة بتقليل عدد ساعات العمل في شهر رمضان بالنسبة للموظفين، والبنوك، والبريد، وكافة المصالح الحكومية خلال شهر رمضان لتخفيف عبء العمل عن المواطنين أثناء الصيام وتوفير سبل الراحة لهم.

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2024

أعلن البنك المركزي المصري، عن عدد ساعات العمل المقرر تطبيقها على مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون فترة العمل 4 ساعات فقط في اليوم لاستقبال المواطنين، حيث يبدأ العمل في تمام الساعة 9:30 صباحًا وينتهي في تمام الساعة 1:30 ظهرا، أما الموظفين فتبدأ ساعات عملهم من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الساعة الثانية ظهرا، على أن تكون عدد ساعات العمل 5 ساعات فقط للموظفين خلال شهر رمضان 2024 .

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024

تم الإعلان من قبل البنك المركزي المصري عن مواعيد عمل البنوك في رمضان خلال شهر رمضان المبارك 2024، وتكون مواعيد العمل على مدار الأسبوع فيما عدا الإجازات الرسمية على وهما يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية من كل أسبوع ويمتنع فيه الموظفين عن العمل.