عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في أول أيام رمضان.. سعر الدولار اليوم 11-3-2024

صدى البلد

 

سجل الدولار تراجعا في أسعاره مقابل الجنيه، عقب ارتفاعه، الأربعاء الماضي، في البنوك،  بحيث تخطى سعره الـ 50 جنيها، و ذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، و رفع سعر الفائدة بنحو 6%، في اجتماع استثنائي.


ويقدّم موقع "صدى البلد" لـ قرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 11 مارس 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

خلال أيام رمضان.. اعرف سعر الدولار في مصر الإثنين

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق الموازية


وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 49.40 جنيها في ( البنك المصري لتنمية الصادرات).


سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 49.09 جنيه للشراء، مقابل 49.22 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.25 جنيه للشراء، مقابل 49.35 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 49.15 جنيه للشراء، مقابل 49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 49.10 جنيه للشراء، مقابل 49.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 49.15 جنيه للشراء، مقابل 49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 49.10 جنيه للشراء، مقابل 49.20 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 49.05 جنيه للشراء، مقابل 49.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 49.15 جنيه للشراء، مقابل 49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 49.10 جنيه للشراء، مقابل 49.20 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في المصرف المتحد: 49.20 جنيه للشراء، مقابل 49.30  جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 49.20 جنيه للشراء، مقابل 49.30 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار


سعر الدولار في ميد بنك : 49.05 جنيه للشراء، مقابل 49.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 49.40 جنيه للشراء، مقابل 49.50 جنيه للبيع.
 

اجتماع استثنائي البنك المركزي المصري البنك التجاري الدولي الدولار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الدولار الأمريكى الدولار مقابل الجنيه السوق الموازية المصري لتنمية الصادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

نجا من الموت.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

غياب محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024 وظهوره في عمل آخر

قرار عاجل بحصر الغياب بالمدارس خلال رمضان وإجراءات قانونية ضد الطلاب المتغيبين

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

سيف زاهر يعلن عن مفاجأة بشأن إمام عاشور

بعد مشاركة صلاح مع ليفربول| هل يعاقبه حسام حسن بالاستبعاد النهائي أو سحب الشارة ؟

إبراهيم حسن يفجر مفاجأة عن استبعاد محمد صلاح من المنتخب .. فيديو

ترشيحاتنا

7 أخطاء يجب على طلاب المدارس تجنبها لتحقيق المذاكرة الصحيحة في رمضان

صادرات مصر من البطاطس تحقق رقما قياسيا لأول مرة.. تفاصيل

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة.. تنبيه عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة

لسبب صادم .. احترس من ألعاب الروبوتات في منزلك

دعاء السحور.. احرص على تأخيره للثلث الأخير من الليل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أول أيام رمضان.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق

منكوشة .. ريهام حجاج بإطلالة تثير الجدل في أول يوم رمضان

أسرار الشيفات .. طريقة عمل قمر الدين بدون تكاليف

بعد مشاركة صلاح مع ليفربول| هل يعاقبه حسام حسن بالاستبعاد النهائي أو سحب الشارة ؟

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ