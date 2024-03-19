كرواتيا تعرض فيلمًا تسجيليا عن مصر ومحمد صلاح| تفاصيل

تصل خلال ساعات بعثة إعلامية كرواتية إلى مصر لتغطية مشاركة منتخب بلادها في بطولة كأس عاصمة مصر التي تقام خلال الفترة من 22-26 مارس الجاري ضمن سلسلة مباريات فيفا الدولية.



ويسبق الوفد الإعلامي بعثة منتخب بلاده الذي مقرر وصوله بعد غد الخميس ، ويقوم الوفد الإعلامي بعمل فيلم تسجيلي عن محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي وكذلك عن مصر.

ويصور الوفد الإعلامي فيلما تسجيليا عن محمد صلاح، نجم منتخب «الفراعنة» وليفربول الإنجليزي، وكذلك عن مصر، واستضافتها للبطولة والملاعب والمناطق الساحرة في أم الدنيا.

وتستضيف مصر النسخة الأولى من البطولة الدولية كأس «عاصمة مصر»، بمشاركة 4 دول هي: مصر ونيوزيلاندا وكرواتيا وتونس، وتقام مباراة الافتتاح بين مصر ونيوزيلندا، والنهائي يوم 26 مارس الجاري.