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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين في المقدمة.. ترتيب 10 مسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر

صيد العقارب
صيد العقارب

أعلنت منصة "watch it"، قائمة الـ ١٠ مسلسلات الأعلى مشاهدة مشاهدة في مصر، حيث ينافس عدد كبير من الأعمال الفنية التي تعرض على مجموعة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجاء في المركز الأول مسلسل "الحشاشين"، من بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد عيد، وفتحي عبد الوهاب، ونيقولا معوض، وميرنا نور الدين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

وجاء في المركز الثاني مسلسل "لحظة غضب" والذي يعرض حصريًا علي المنصة، ويقوم ببطولته كل من صبا مبارك ومحمد شاهين وناردين فرج.

في المركز الثالث، جاء مسلسل "المعلم" والذي يقوم ببطولته عدد من النجوم أبرزهم مصطفي شعبان، وانتصار، وسهر الصايغ، وسلوى خطاب، ورياض الخولي، ومنذر رياحنة، وسلوى عثمان وطارق النهري، وهاجر أحمد.

واحتل المرتبة الرابعة مسلسل "الكبير أوي" في موسمه الثاني، وهو من بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام ورحمة أحمد ، ومن اخراج أحمد الجندي .

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بينما احتل مسلسل "حق عرب" المركز الخامس والعمل شارك في بطولته كل من أحمد العوضي وسلوي عثمان ووفاء عامر ودينا فواد ووليد فواز ورياض الخولي وكارولين عزمي ومن اخراج اسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان .

وجاء " بيت الرفاعي" في المركز السادس والعمل من بطولة أمير كرارة وميرنا جميل وأحمد رزق وصفاء الطوخي وسيد رجب ومن تاليف بيتر ميمي ومن اخراج أحمد جلال .

والمركز السابع احتله مسلسل " بابا جه"من بطولة أكرم حسني ونسرين امين وعمرو وهبة بالاضافة الي عدد من الاطفال

مسلسل " مسار إجباري" جاء في المركز الثامن والعمل من بطولة أحمد داش وعصام عمر وبسمة وصابرين ومن تاليف باهر دويدار ومن اخراج نادين خان .

المركز التاسع  كان من نصيب " إمبراطورية ميم"والعمل من بطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونشوي مصطفي ونور خالد النبوي ومن اخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك

واحتل المركز العاشر والاخير مسلسل "صيد العقارب" ، والعمل من بطولة غادة عبد الرازق ومحمد علاء ورياض الخولي وسيمون ومنال سلامة ومن تأليف باهر دويدار وإخراج احمد حسن

الحشاشين المتحدة للخدمات الإعلامية حلا شيحة صيد العقارب عبد الرحيم كمال غادة عبد الرازق قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية كريم عبد العزيز محمد سليمان عبد المالك مسلسل بابا جه مسلسل المعلم مسلسل لحظة غضب مسلسل الكبير أوي مسلسل الكبير نشوى مصطفى نيقولا نيقولا معوض نور خالد النبوي ميرنا جميل ميرنا نور الدين ناردين فرج نادين خان محمد سلامة محمود حمدان فتحي عبد الوهاب سلوي عثمان سلوى خطاب رياض الخولى

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