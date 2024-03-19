طرح البرومو.. تفاصيل مسلسل آسر ياسين وعائشة بن أحمد «بدون سابق إنذار»

طرحت منصة WATCH iT البرومو الرسمي لمسلسل «بدون سابق إنذار» للنجم آسر ياسين، الذي تقوم ببطولته عائشة بن أحمد، وينطلق عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

العمل مكون من 15 حلقة وينتمي لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويحكي قصة ماجد وليلى وهما زوجين يواجهان الكثير من الأزمات قبل وبعد إنجاب طفلهما الأول، خاصة مروان الذي يعرف معلومة صغيرة بالصدفة، فتتغير حياته بالكامل بسببها.

مسلسل «بدون سابق إنذار» بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، نهال عنبر، أحمد علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة وإنتاج شركة blue bee.