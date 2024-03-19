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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. شاهد الإعلان التشويقى لـ بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق انذار الاعلان التشويقي الرسمي للمسلسل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

المسلسل من المقرر أن تعرض اولى حلقاته يوم 16 رمضان الجاري الموافق 26 مارس الجاري.

الاعلان التشويقي حظي بإعجاب كبير من الجمهور وحصد الكثير من التعليقات المعربة عن انتظارهم وترقبهم لعرض المسلسل.

المسلسل من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري و سمر طاهر و كريم الدليل.

المسلسل من بطولة  النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام  وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة  بسمة . 

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يحكى المسلسل قصة زوجين يصاب ابنهما بسرطان الدم، ويلاحظ الوالدين ظهور بقع غريبة على جسد ابنهما لتبدأ رحلة الزوجين لعلاج الابن، ومن وحى قصة مسلسل بدون سابق إنذار نتعرف على امكانية التعافى والشفاء من سرطان الدم أو اللوكيميا ومعدل التعافى وفقاً للعمر، وما هي أبرز العوامل التى يمكن أن تؤثر على شفاء المريض .

المسلسل سيتم عرضه عبر قنوات dmc وart و منصة watch it،
وهو من إنتاج محمد مشيش -  بلوبي برودكشنز.

بدون سابق انذار مسلسل بدون سابق انذار مسلسلات رمضان 2024 آسر ياسين عائشة بن احمد

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