عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل انطلاق كأس عاصمة مصر.. منتخب نيوزيلندا يستبعد 3 لاعبين للإصابة

منتخب نيوزيلندا
منتخب نيوزيلندا

قرر بيزلي المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا استعباد 3 لاعبين من قائمة المنتخب المشاركة في كأس "عاصمة مصر" التي تستضيفها العاصمة الإدارية ضمن سلسلة مباريات فيفا الدولية.

txt

إزالة 5 حالات تعد بمركزي الدلنجات ورشيد بالبحيرة

txt

رفع جهاز التنفس الصناعي عن احمد رفعت .. تفاصيل


وأعلن المدير الفني أن 3 لاعبين هم نجم المنتخب والقائد كريس وود مُهاجم نوتنجهام فورست الإنجليزي سيغيب للإصابة، وكذلك الثنائي جو بيل وتيم باين.


يخوض منتخب نيوزيلندا مرانه الأول بالقاهرة استعدادا لمواجهة نظيره مصر المقرر لها الجمعة المقبل باستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة بنصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر التي تقام في مصر خلال الفترة من 22-26 مارس الجاري ضمن سلسلة مباريات فيفا الدولية.


واكتملت قائمة نيوزيلندا اليوم بعد انضمام آخر لاعب للفريق، حيث قرر المدرب بيزلي خوض أول مران اليوم في تمام الرابعة والنصف عصر اليوم بمقر إقامة المنتخب.

تصل خلال ساعات بعثة إعلامية كرواتية الي مصر لتغطية مشاركة منتخب بلادها في بطولة كأس عاصمة مصر التي تقام خلال الفترة من 22-26 مارس الجاري ضمن سلسلة مباريات فيفا الدولية.
ويسبق الوفد الإعلامي بعثة منتخب بلاده الذي مقرر وصوله بعد غد الخميس ، ويقوم الوفد الإعلامي بعمل فيلم تسجيلي عن محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي وكذلك عن مصر

ويصور الوفد الإعلامي فيلما تسجيليا عن محمد صلاح، نجم منتخب «الفراعنة» وليفربول الإنجليزي، وكذلك عن مصر، واستضافتها للبطولة والملاعب والمناطق الساحرة في أم الدنيا.

وتستضيف مصر النسخة الأولى من البطولة الدولية كأس «عاصمة مصر»، بمشاركة 4 دول هي: مصر ونيوزيلاندا وكرواتيا وتونس، وتقام مباراة الافتتاح بين مصر ونيوزيلندا، والنهائي يوم 26 مارس الجاري. 

نيوزيلندا المنتخب عاصمة مصر فيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

قائدها بين الحياة والموت.. ننشر صور تريلا تفحمت على الطريق الصحراوي بالجيزة

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

بسبب رئيس نادي بيراميدز.. قرار عاجل ضد عدلي القيعي

أكبر قضية تصاريح مزيفة لدفن الموتى.. عقيد شرطة يكشف تفاصيل الجريمة (خاص)

موضوعات متعلقة

منتخب تونس يخوض مرانه الأول استعدادا لـ كرواتيا بالعاصمة الإدارية

كرواتيا تعرض فيلمًا تسجيليا عن مصر ومحمد صلاح| تفاصيل

إعلان مواعيد منافسات كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بشرم الشيخ

منتخب سيدات السلة 3X3 يفوز على غانا وكوت ديفوار بدورة الألعاب الأفريقية

دورة الألعاب الأفريقية| منتخب اليد يستدعى أحمد سامح عقب إصابة هشام صلاح

نادي غرناطة الإسباني يقيل مدربه بسبب سوء النتائج

بعد انتهاء الدوري الإنجليزي.. توتنهام يواجه نيوكاسل في أستراليا

إهانات عنصرية.. ريال مدريد يشتكي حكم مباراته أمام أوساسونا بسبب هذا اللاعب

ترشيحاتنا

سقط من الدور الثالث| ماذا حدث لـ عمرو الليثي وتفاصيل حالته الصحية الآن؟

طبيب قلب يفجر مفاجأة غير متوقعة ويكشف سبب سقوط أحمد رفعت.. تفاصيل

رغم التراجع العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

ما حكم صيام من لا يحافظ على الصلاة في رمضان؟.. الإفتاء تجيب

الفنانات بينضربوا بالشلوت مع رامز جلال.. مرتضى منصور يهاجم أشرف زكي..فيديو

قبل انطلاق كأس عاصمة مصر.. منتخب نيوزيلندا يستبعد 3 لاعبين للإصابة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو لحظة السقوط| تفاصيل جديدة عن حالة عمرو الليثي الصحية

يوم تحرير طابا.. تفاصيل معركة شرسة بين إسرائيل ومصر

تامر حسني وبسمة بوسيل على السحور.. حكاية الانفصال الشيك واللقاءات الودية

"القمل" يصيب دينا الشربيني وأسماء جلال .. كيف نتخلص منه في يوم واحد؟

فيديو

ارتفاع مفاجئ للذهب وتوقعات جديدة لـ سعر الدولار| شاهد

هل يتم تعطيل للدراسة؟.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس السيء

تامر حسني وبسمة بوسيل على السحور.. حكاية الانفصال الشيك واللقاءات الودية

جميلة عوض ترد والمخرج يعتذر| دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس" بسبب إهانته شهيد فلسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ