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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فتح: نسعى لإنشاء حكومة تكنوقراط لاستقطاب الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة

غزة
غزة

قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، إن السلطة الوطنية الفلسطينية في طروحاتها وتوجهاتها هي النموذج الصدامي المضاد للاحتلال الإسرائيلي في برامجه الساعية لتفريغ فلسطين من سكانها وتهجيرهم خارج فلسطين.

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وأضاف المتحدث باسم "فتح"، في مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السلطة الفلسطينية تسعى لإنشاء حكومة تكنوقراط، لأن مبرر وجودها هو استقطاب الدعم الدولي من أجل إعادة الإعمار في غزة، لأن هذا هو التحدي المقبل الذي يكون على طاولة الحكومة القادمة، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة طريقها هو المضي قدمًا في برنامج البناء والتعمير والإصلاح.

 

وأوضح أن السلطة الفلسطينية تشرف على برنامج الصمود بإبقاء الناس في وطنها وفتح إمكانيات الحياة والتطور أمام الأفراد والمجتمع، مشيرًا إلى أن هذا يجعل ن السلطة الوطنية الطرف النقيض للاحتلال، لافتًا إلى أن ما عملت عليه السلطة الوطنية منذ تأسيسيها في أنها أنشأت البنية التحتية للدولة الفلسطينية من اللاشيء.

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