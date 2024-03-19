دولة عربية تستقبل 1500 فلسطيني من أهالي قطاع غزة

وصلت إلى مدينة العريش المصرية ، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 51 طنا من المساعدات، والتي تضمنت مواد غذائية، مقدمة من الهلال الأحمر القطري، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 86 طائرة من المساعدات.

ووفق وكالة الأنباء القطرية؛ تأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

كما تم إخلاء الدفعة التاسعة عشرة من الجرحى الفلسطينيين بقطاع غزة، تمهيدا لعلاجهم بالدوحة، ضمن مبادرة حضرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر لعلاج 1500 فلسطيني من القطاع.

وتأتي هذه المبادرة استمرارا لدعم دولة قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين.