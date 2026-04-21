الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: اعترضنا سفينة كانت تحمل هدية من الصين لإيران

ترامب
ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة اعترضت سفينة كانت متجهة إلى إيران وتحمل ما وصفه بـ“هدية” من الصين. 

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع شبكة CNBC، حيث أشار إلى أن العملية تمت خلال فترة رئاسته، في سياق سياسة الضغط القصوى التي انتهجتها واشنطن ضد طهران.

وبحسب ما نقلته الشبكة الامريكية، أوضح ترامب أن السفينة كانت تحمل شحنة ذات طبيعة حساسة، دون أن يحدد بشكل دقيق محتواها، مكتفيًا بوصفها بأنها “هدية كبيرة” من الصين إلى إيران. 

وأضاف أن القوات الأمريكية تحركت لاعتراض السفينة ومنع وصولها، معتبرًا أن ذلك يعكس صرامة إدارته في مواجهة ما وصفه بالتعاون بين بكين وطهران في ملفات تتعلق بالأمن الإقليمي.

ولم تقدم المقابلة تفاصيل تقنية أو زمنية دقيقة حول موقع الاعتراض أو طبيعة الشحنة، ما دفع مراقبين إلى التشكيك في دقة الرواية أو المطالبة بمزيد من الأدلة. 

كما لم يصدر تعليق رسمي فوري من الحكومتين الصينية أو الإيرانية بشأن هذه المزاعم، في حين التزمت الجهات الأميركية الرسمية الصمت حيال ما إذا كانت العملية قد أُدرجت ضمن تقارير سابقة.

ويأتي هذا التصريح في سياق التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي بلغت ذروتها خلال إدارة ترامب، خاصة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران. 

كما تزامن ذلك مع اتهامات أميركية متكررة للصين بتعزيز علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع إيران، في تحدٍ للعقوبات الأميركية.

ويندرج حديث ترامب ضمن خطاب سياسي يهدف إلى إبراز نهجه المتشدد في السياسة الخارجية، خصوصًا في ظل عودته إلى الواجهة السياسية. ومع ذلك، فإن غياب الأدلة الملموسة أو التأكيدات الرسمية يضع هذه الرواية في إطار التصريحات غير الموثقة بشكل كامل، رغم أهميتها من حيث دلالاتها السياسية.

في المقابل، يشير خبراء في الشؤون الدولية إلى أن أي عملية اعتراض لسفن في المياه الدولية تحمل أبعادًا قانونية معقدة، وقد تُعد تصعيدًا خطيرًا إذا لم تستند إلى مبررات واضحة وفق القانون الدولي. 

كما أن الحديث عن “هدايا” بين دول في هذا السياق غالبًا ما يكون توصيفًا سياسيًا لشحنات قد تكون ذات طابع عسكري أو تقني.

وفي المجمل، يسلط تصريح ترامب الضوء على طبيعة الصراع الجيوسياسي بين القوى الكبرى، وعلى استمرار الشكوك المتبادلة بين الولايات المتحدة من جهة، وكل من الصين وإيران من جهة أخرى، في مشهد دولي يتسم بتشابك المصالح وتصاعد التوترات.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الصين إيران طهران

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
الذباب
مهرجان كان 79
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
