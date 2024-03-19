حسام المندوه: الزمالك يحتاج 3 مليارات جنيه لحل أزماته وعلاج عجز الميزانية

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك أن هناك عجز فى الميزانية الخاصة بالنادى تصل إلى ٢ مليار جنية.

وأوضح حسام المندوه خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " ان الزمالك يحتاج إلى مليار جنية خلال ال٤ سنوات القادمة لحل الأزمات حيث ان مرتبات العاملين فى النادى تصل إلى ١٥ مليون جنية ".

وأضاف حسام المندوه قائلا" مشكلة نادى الزمالك ليس فى المال ولكن فى إدارة المال وجميع رجال الأعمال يعملون على تحسين وضع النادى ماديا وليس فقط للتبرع حيث يرفضون ذكر اسمائهم".

وتابع حسام المندوه أن مجلس إدارة النادى تسلم النادى ولدى الخزينه مليون جنية فقط وفى البنوك 4 مليون جنية محجوز عليها.

وأختتم حسام المندوه حديثة قائلا: " لم نهدم شيئا بنادى الزمالك ونقوم حاليا بعمل تطوير ملعب حلمى زامورا واستغلال بعض المناطق لتسويها مستقبلا".