بطولة كأس العاصمة.. منتخب نيوزيلندا يخوض مرانه الأول استعدادا لمواجهة مصر

يخوض منتخب نيوزيلندا مرانه الأول بالقاهرة استعدادا لمواجهة نظيره المصرى في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة بنصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر التي تقام في مصر خلال الفترة من 22-26 مارس الجاري ضمن سلسلة مباريات فيفا الدولية.



واكتملت قائمة نيوزيلندا اليوم بعد انضمام آخر لاعب للفريق، حيث قرر المدرب بيزلي خوض أول مران اليوم في تمام الرابعة والنصف عصر اليوم بمقر إقامة المنتخب.

وتصل خلال ساعات بعثة إعلامية كرواتية الي مصر لتغطية مشاركة منتخب بلادها في بطولة كأس عاصمة مصر التي تقام خلال الفترة من 22-26 مارس الجاري ضمن سلسلة مباريات فيفا الدولية.

ويسبق الوفد الإعلامي بعثة منتخب كرواتيا المقرر وصوله بعد غد الخميس ، ويقوم الوفد الإعلامي بعمل فيلم تسجيلي عن محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي وكذلك عن مصر

ويصور الوفد الإعلامي فيلما تسجيليا عن محمد صلاح، نجم منتخب «الفراعنة» وليفربول الإنجليزي، وكذلك عن مصر، واستضافتها للبطولة والملاعب والمناطق الساحرة في أم الدنيا.

وتستضيف مصر النسخة الأولى من البطولة الدولية كأس «عاصمة مصر»، بمشاركة 4 دول هي: مصر ونيوزيلاندا وكرواتيا وتونس، وتقام مباراة الافتتاح بين مصر ونيوزيلندا، والنهائي يوم 26 مارس الجاري.