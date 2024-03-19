انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع منتصف التعاملات، وهبط الجرام 10 جنيهات مقارنة بأسعار بداية التعاملات، وكان سعر جرام الذهب ارتفع 10 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يهبط بنفس القيمة بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1993 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 18 نحو 2563 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2990 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3417 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1734 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 1300 جنيها.

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 23920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2156 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع 0.21%، ليستمر الذهب في الابتعاد التدريجي عن أعلى مستوى تاريخي سجله في 8 مارس الماضي عند 2195 دولار للأونصة. وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

الأسبوع الماضي أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بقوة في فبراير بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجين أكثر من المتوقع وسط ارتفاع في تكلفة السلع مثل البنزين والمواد الغذائية، الأمر الذي يدل على تماسك التضخم الأمريكي بشكل أكبر من المتوقع.

ويتطلع سعر الذهب إلى تمديد الارتفاع الذي شهده بداية الأسبوع، ولكن يبدو أن الطلب المتجدد على الدولار الأمريكي يبقي الاتجاه الصعودي تحت السيطرة ويتدفق المستثمرون إلى الدولار الأمريكي بحثًا عن الأمان.

وأدى قرار بنك اليابان برفع سعر الفائدة 0.1% إلى 0.0% إلى زيادة تقلبات السوق، وتخلص البنك المركزي من سياسة سعر الفائدة السلبية (NIRP) للمرة الأولى منذ 17 عاما كما أن توقعات سياسة البنك المركزي ستبقي على التوقعات مفتاح الاتجاه التالي في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.

وحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة عند 4.35% للاجتماع الثالث على التوالي اليوم الثلاثاء ومع ذلك، فإن أي رد فعل على إعلانات سياسة بنك اليابان وبنك الاحتياطي الأسترالي قد يكون مؤقتًا، حيث سيعيد تجار الذهب وضع أنفسهم قبل قرار السياسة النقدية الحاسم للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء وما يسمى بـ Dot Plot Chart.

ولا تزال التوقعات الفنية لسعر الذهب على المدى القصير كما هي تقريبًا، مع انتظار تأكيد علم الثور عند إغلاق الشمعدان اليومي فوق مقاومة خط الاتجاه الهابط عند 2,164 دولارًا وسيؤدي القبول فوق الأخير إلى ارتفاع جديد نحو مستوى 2190 دولارًا، والذي فوقه سيتم إعادة اختبار الارتفاع القياسي عند 2195 دولارًا. يتم رؤية الأهداف الصعودية التالية ذات الصلة عند عتبة 2200 دولار والمستوى النفسي 2250 دولارًا.

ويقع مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا أسفل منطقة التشبع الشرائي بالقرب من 68.00، مما يشير إلى أن ارتفاع سعر الذهب الجديد قد يكون وشيكًا وإذا استعاد بائعو الذهب السيطرة، فسيتم رؤية الدعم الفوري عند أدنى مستوى لليوم السابق عند 2,146 دولارًا أمريكيًا، وبعد ذلك سيأتي دعم خط الاتجاه الهبوطي عند 2,130 دولارًا أمريكيًا لإنقاذ المشترين وإن التحرك المستمر تحت هذا المستوى سيضع أدنى مستوى في 6 مارس عند 2125 دولارًا تحت الاختبار وفي حالة المزيد من الانخفاض، سيتحدى مستوى الجولة الرئيسي البالغ 2110 دولارًا الالتزامات الصعودية.