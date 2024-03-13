2674.2 جنيهًا للجرام.. أسعار الذهب اليوم بعد الانخفاض الجديد| للمقبلين على الزواج

واصل سعر الذهب اليوم في مصر استقراره بعد تراجع سعر الذهب عيار 21 مساء أمس بقيمة 40 جنيهًا، بينما على الصعيد العالمي افتتح سعر الذهب اليوم بالدولار تداولاته على ارتفاع داخل العقود الفورية للذهب بنسبة 0.02% دولار.

الذهب

سعر الذهب اليوم

بدأ سعر الذهب اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 تعاملاته على استقرار في سوق الصاغة، بعد آخر انخفاض أعلنت عنه شعبة الذهب مساء أمس، وجاءت أسعار الذهب الآن كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 سجل 3565 جنيهًا للبيع و3520 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21 في الصاغة سجل 3120 جنيهًا للبيع و3080 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18 في الصاغة سجل 2674.2 جنيه للبيع و2640 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 14 في الصاغة سجل 2085.9 جنيه للبيع و2059.2 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب في الصاغة سجل 24960 جنيهًا للبيع و24640 جنيهًا للشراء

وعالميًا، استقر سعر الذهب اليوم، الأربعاء، 13 مارس 2024 نحو 2162 دولارا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح ما بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلّ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" وحدةً لوزن الحُلي وسبائك الذهب.

وتوقع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بنفس معدلات الأسعار الحالية، وذلك بشرط استقرار سعر صرف العملة والجنيه مقابل الدولار، أيضا مع استقرار السعر العالمي للمعدن الأصفر، مشيرًا إلى أنه إذا حدث ارتفاع في السعر العالمي للذهب، فمن المحتمل أن يكون هناك ارتفاع عن المعدل الطبيعي للسعر الحالي.

وقال ميلاد، في تصريحات صحفية، إنه لا يوجد موعد ثابت لشراء الذهب أو بيعه لأن الاستثمار في الذهب هو استثمار طويل المدى، فيمكن شراء الذهب وبيعه بعد مدة لا تقل عن سنة لكي يحقق الربح المتوقع، أيضا هناك الكثير من العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب عالميا، مثل العوامل الاقتصادية والسياسية، والجيوسياسية، وهذه أحد أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب عالميا.