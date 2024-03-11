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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

أول أيام رمضان.. تراجع كبير في أسعار الذهب.. اعرف هتشتري ولا هتبيع

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

تزامنًا مع أول أيام شهر رمضان المبارك، شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 11 مارس 2024، انخفاضا جديدا بجميع الأعيرة، بمنتصف التعاملات بالصاغة، ليتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 50 جنيها، وتراجعت أسعار الذهب عالميا بنحو دولار واحد للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.

انخفاض في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 ...مصر
سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

  • سعر الذهب عيار 24 يسجل نحو 3600 جنيه.
  • سعر الذهب عيار 21 يسجل نحو 3150 جنيها.
  • سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 2700 جنيه.
  • سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ 25200 جنيه.
  • سعر أوقية الذهب عالميًا سجلت 2179 دولارًا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه ولا تزيد على 150 جنيهًا.

ويرصد لكم موقع “صدى البلد”، أسعار سبائك الذهب اليوم، والتي جاءت كتالي:

  • سجلت سعر سبيكة 0.25 جرام 24 قيراط للشراء نحو قيمة 921.50 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 900 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 0.5 جرام 24 قيراط للشراء نحو قيمة 1.843 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 1.800 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 1 جرام 24 قيراط للشراء نحو قيمة 3.686 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 3.600 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 2.5 جرام 24 قيراط للشراء نحو قيمة 9.215 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 9.000 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 5 جرام 24 قيراط للشراء نحو قيمة 18.430 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 18.000 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 10 جرام 24 قيراط للشراء نحو قيمة 36.860 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة36.000 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 25 جرام 24 قيراط للشراء نحو قيمة 92.150 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 90.000 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 50 جرام 24 قيراط للشراء نحو قيمة 184.300 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 180.000 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 100 جرام 24 قيراط للشراء نحو قيمة 368.600 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 360.000 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 1000 جرام 24 قيراط للشراء نحو قيمة 3.686.000 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 3.600.000 جنيه مصري.
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