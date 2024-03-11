أول أيام رمضان.. تراجع كبير في أسعار الذهب.. اعرف هتشتري ولا هتبيع

تزامنًا مع أول أيام شهر رمضان المبارك، شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 11 مارس 2024، انخفاضا جديدا بجميع الأعيرة، بمنتصف التعاملات بالصاغة، ليتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 50 جنيها، وتراجعت أسعار الذهب عالميا بنحو دولار واحد للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 يسجل نحو 3600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 يسجل نحو 3150 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 2700 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ 25200 جنيه.

سعر أوقية الذهب عالميًا سجلت 2179 دولارًا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه ولا تزيد على 150 جنيهًا.

ويرصد لكم موقع “صدى البلد”، أسعار سبائك الذهب اليوم، والتي جاءت كتالي: