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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

هنرجع لأسعار زمان.. تحركات جديدة لرئيس الوزراء بشأن الإفراج الجمركي للسلع الغذائية

الإفراج الجمركي عن
الإفراج الجمركي عن البضائع

تعمل الدولة على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية ومستلزمات الإنتاج، على نحو يُسهم في ضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها؛ لتلبية احتياجات المواطنين.

الإفراج الجمركي البضائع

الإفراج الجمركي عن البضائع

يبدأ اليوم، الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولة خاصة لـ الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، حيث يتابع سير أكثر من عملية إفراج من المواني المصرية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشمل البضائع المفرج عنها السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

يأتى قرار الإفراج عن البضائع تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتعبيرًا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفيرها السلع بالإسواق ويحقق توازنا وانضباطا في الأسعار.

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وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أكد يوم الاثنين 4 مارس 2024، أنه في ظل زيادة الموارد الدولارية بالأيام الأخيرة سواء من صفقة رأس الحكمة أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف الموانئ على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية وكذلك منظومة الشحن المُسبق( ACI) وحضره كل من وزيرالمالية محمد معيط، مساعد محافظ البنك المركزي ومحمد أبو موسى، وكيل محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، مساعد وزير المالية، ومنى ناصر، رئيس مركز تحديث الصناعة، ودعاء سليمة، ورئيس مصلحة الجمارك الشحات الغتوري، ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية أحمد العسقلاني.

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ننشر تفاصيل قرارات الإفراج الجمركي عن البضائع والأعلاف بتوجيه القيادة السياسية

من جانبه، قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن الإفراج عن البضائع من الجمارك والموانئ المصرية يأتي بهدف تلبية وتوفير احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن الإفراج المتوالي عن البضائع والسريع، يعكس حرص الحكومة على دفع عجلة الإنتاج في المصانع وتعزيز عملية الإنتاج.

وأضاف عبد السلام، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإفراج عن البضائع في ظل التحديات الاقتصادية التى يعانى منها العالم والتى ألقت بظلالها على مصر يهدف لتحسين مستوى الخدمات وتوفير السلع للمواطنين ومواجهة التداعيات الأخيرة بداية من تحمل فروق الأسعار.

وتابع: “يمثل الإفراج عن البضائع بالجمارك انفراجة لأبرز التحديات”.

وأكد أن توفير السلع والرقابة على الأسواق في الوقت الحالي من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير، وكذلك تحقيق الاستقرار فى أسعار السلع وتوفير مستلزمات الإنتاج لمختلف المشروعات الصناعية.

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