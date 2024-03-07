آخر 72 ساعة في أمشير.. تحذير عاجل للمواطنين من «أبو الزعابيب»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الأجواء المتوقعة على المحافظات والمدن المصرية خلال الـ72 ساعة القادمة، والتى تتزامن مع الأيام الأخيرة من شهر أمشير والذى ينتهى يوم 9 مارس من كل عام.

درجات الحرارة أمشير

آخر 72 ساعة فى أمشير

ويستمر الطقس الدافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع استقرار حالة الطقس مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة 23 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فيما تسجل المحافظات الساحلية 21 درجة مئوية، وتتجاوز الحرارة على محافظات جنوب الصعيد 30 درجة مئوية نهارا.

وحذرت خرائط الطقس من انتشار شبورة مائية «من الساعة الـ4 إلى الساعة الـ9 صباحًا تقريبًا»، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة «بنسبة حدوث 30% تقريبًا»، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أيضا نشاط الرياح على عدة مناطق، ولكنها تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من الانخداع في حرارة الطقس وتخفيف الملابس، وشددوا على ضرورة الاحتفاظ بالملابس الشتوية على مدار اليوم منعا للإصابة بنزلات البرد الحادة خلال هذه الفترة من العام.

البحر المتوسط: من المتوقع أن تكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج (من 1.5 إلى 2.25) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: متوقع أن تكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج (من 1.5 إلى 2.25 متر)، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة أمشير

درجات الحرارة اليوم الخميس